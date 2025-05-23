Житель села в Севском районе погиб при атаке FPV-дрона

Житель села погиб при атаке FPV-дрона на автомобиль в Севском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Новое производство В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий

С повышением! Как поддерживают молодые кадры в регионе? Будущее любого региона — это молодёжь. Именно она завтра придёт работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта… Сегодня на Смоленщине делаются определённые шаги для того, чтобы молодым людям и девушкам было интересно и комфортно учиться у себя в регионе, и именно здесь они хотели бы строить карьеру