Житель Стародубского района убил своего дядю

По информации ведомства, вечером 14 декабря этого года пьяный молодой человек находился дома со своим дядей. Мужчины поссорились, и подозреваемый нанёс родственнику три удара ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

В Смоленском регионе отремонтировано 25 железнодорожных переездов в 2021 году В Смоленском регионе МЖД проведён ремонт 25 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». На 15 переездах обновлены дорожные знаки, установлены новые направляющие столбики со светоотражающими элементами, на четырех заменено резинокордовое покрытие и заградительное устройство на одном переезде. Кроме того, железнодорожники провели осмотр всех 212 переездов, проверили устройства переездной сигнализации, освещение,

Для семьи. Смоленские семьи с детьми могут взять ипотеку по льготной ставке В Смоленской области семьи с детьми могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке до 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. На ставку до 6% могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребёнок или последующие дети; семьи, в которых воспитывается

Детский бюджет. На какую помощь могут рассчитывать Смоленские семьи с детьми? Поддержка маленьких жителей области и их родителей — одно из приоритетных направлений сейчас на Смоленщине. Мерами такой социальной помощи пользуются более 50 тысяч семей — треть от их общего количества. Предоставляют у нас всего 23 вида различных выплат. И так называемый «детский бюджет» в этом году составил 6,4 миллиарда рублей. Напомним, с 2019 года на

Фронтовая закалка против COVID Пандемия коронавируса продолжает формировать новостную повестку дня. К сожалению, COVID-19 не щадит никого: ни старых, ни малых. Специалисты подчёркивают: в группе риска — пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Впрочем, есть немало историй болезни и со счастливым концом. 98-летняя смоленская пенсионерка Мария Трофимовна смогла побороть опасный вирус и вернуться домой после лечения в

Нелёгкая доля Как в регионе решают проблему обманутых дольщиков. Квартирный вопрос был и остаётся приоритетным для многих смолян. К сожалению, некоторые из них в попытках найти его решение столкнулись с недобросовестными застройщиками. И, отдав компаниям накопленные сбережения или заёмные средства, так и не смогли въехать в своё оплаченное жилье. Сегодня в регионе работают 27 организаций-застройщиков, которые ведут