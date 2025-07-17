Жителей Брянщины предупредили о приближении североатлантического циклона

Сегодня, 17 июля, североатлантический циклон может проверить на прочность Брянскую область. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Со слов метеоролога, атмосферный вихрь, прокатившийся с обильными ливнями по Москве, движется в сторону западной части страны. С высокой долей вероятности его влияние прочувствуют жители Брянской и Смоленской областей, где ожидается наибольшее выпадение осадков.

Одновременно о приближающейся непогоде сообщили в региональном ЦГМС. По данным ведомства, местами дожди будут сопровождаться грозами и градом. На этом фоне возможно усиление ветра. Местами он разгонится до 20 метров в секунду.