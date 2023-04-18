Жительница Погарского района получила условный срок за махинации с выплатами
Жительница Погарского района получила условный срок за мошенничество для получение чернобыльских выплат. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась 32-летняя женщина. На себя и несовершеннолетнюю дочь она ежемесячные денежные выплаты за проживание в населенном пункте с льготно-экономическим статусом в зоне радиационного загрязнения. Женщина с ребенком были зарегистрированы в селе Заречное, но фактически там не жили. Женщине выплатили более 300 тысяч рублей.
Суд назначил виновной год лишения свободы условно. Также он взыскал всю сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу.
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