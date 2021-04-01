Жительнице Брянска грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранцев

В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении жительницы Бежицкого района за фиктивную постановку на учет иностранцев.

В январе 2020 года жительница Бежицы осуществила фиктивную постановку на миграционный учет в своей квартире по улице 50-й Армии трех иностранных граждан – двоих приезжих из Таджикистана, и одного молодого человека из Узбекистана.

Женщина зарегистрировала приезжих без намерения предоставить им жилье для проживания. Далее мужчины незаконно жили и работали в других населенных пунктах, не снимаясь с регистрационного учета с адреса на улице 50-й Армии.

Ранее подозреваемая регистрировала в своем жилье еще четырех иностранных граждан, которые на данный момент уже снялись с учета и уехали.

Теперь брянчанке грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 3 лет.