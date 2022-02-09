Злынка вошла в ТОП-5 небанальных мест для путешествий

Город сравнили с Суздалем.

National Geographic Россия составила список из пяти небанальных мест для путешествий. В него вошёл и город Злынка. Издание называет брянский населённый пункт «кружевной» городок, в котором не наступил XXI век».

Злынку сравнили с Суздалем из-за сохранившихся старинных зданий, украшенных деревянной резьбой. Туристов приглашают приехать сюда, чтобы отдохнуть от суеты.