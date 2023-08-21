Пьяный водитель мопеда протаранил забор в Злынке и попал в больницу с переломами. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД,

Авария произошла на улице Юбилейной в городе Злынка. 20-летний водитель за рулем мопеда «Альфа» не справился с управлением и врезался в металлический забор. С ушибами и переломами мужчину отвезли в больницу. Оказалось, что мопедист был пьян. Это подтвердило освидетельствование.

Инспекторы выяснили, что у мужчины не было и водительского удостоверения. Полиция проводит проверку по факту аварии.