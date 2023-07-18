11 улиц в Брянске сдадут после ремонта в июле

11 улиц в Брянске сдадут после капитального ремонта до конца июля. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре завершается ремонт на улицах Красных Партизан, Ново-Советская, Народная, Отрадная, Снежетьский Вал, Любезного, Антоновка, Одесская, проспект Станке Димитрова, переулок Почтовый. Основной объем работ там выполнен и сдать их планируют до конца июля.

Перед этим все 11 улиц обследуют комиссия в составе представителей управления и комитета по ЖКХ, подрядчиков, ГИБДД, общественных организаций, депутатов горсовета. На этой неделе приемки пройдут на улицах Любезного и переулке Почтовом.