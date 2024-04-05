170 тонн асфальта использовали дорожники Брянска за две недели для ремонта проезжей части. Об этом сообщили в городской администрации.

За две недели дорожники Брянска залатали более 1,5 тысяч квадратных метров ям. Для этого потребовалось 170 тонн асфальта.

«На работу выходит установка «Белта», производительность которой выше в пять раз, чем у рециклеров, которые латали асфальт зимой. «Белта» применяет струйно-инъекционный способ ремонта дорожного покрытия. Так обеспечивается качественный задел ямок и экологическая безопасность», — уточнил главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.