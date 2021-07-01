2 июля на улице Горького в Брянске ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтом дороги.

Из-за капитального ремонта 2 июня с 12.00 до 20.00 ограничат движение транспорта на участке от проспекта Ленина до улицы Трудовой по улице Горького в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, в это время подрядчик – АО «Брянскавтодор» – будет укладывать нижний, выравнивающий слой асфальта по нечетной стороне дороги.

Движение транспорта организуют по одной полосе только в одном направлении – от проспекта Ленина до улицы Советской.

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.