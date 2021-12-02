200 человек и 65 единиц техники расчищают улицы Брянска

В областном центре устраняют последствия первого снегопада.

В Брянске ликвидируют последствия первого существенного снегопада этой зимы.

Как сообщает мэрия, уже через час после выпадения первых осадков на дороги выехало 65 единиц коммунальной техники. 16 комбинированных дорожных машин в каждом районе посыпают улицы песко-соляной смесью. Также в уборке задействованы 10 погрузчиков, 12 тракторов, грейдеры, 18 самосвалов и другая техника.

В первую очередь обрабатываются улицы первой категории, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Затем коммунальщики посыпают песко-соляной смесью второстепенные дороги. В общей сложности на дороги Брянска уже высыпали около 50 кубометров песко-соляной смеси.

Тротуары расчищает малогабаритная техника. На ручной расчистке остановок и труднодоступных для техники мест задействованы более 200 человек. За состоянием придомовых территорий следят управляющие компании.

Ночью на расчистку снега выйдут 30 единиц техники.