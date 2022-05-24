25 мая перекроют движение по улице 9-го Января в Брянске

Ограничения связаны с прокладкой теплотрассы.

25 мая перекроют движение транспорта по улице 9-го Января – на участке у дома № 37 по улице Дуки и домов № 13 – № 28 по улице 3-го Июля – в Советском районе Брянска.

Ограничения связаны с прокладкой теплотрассы, которую ведет «Брянсккоммунэнерго».

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать поездки и использовать альтернативные маршруты.