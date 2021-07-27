28 июля перекроют движение у стадиона «Динамо» в Брянске

Ограничения будут действовать до окончания футбольного матча.

28 июля с 8.00 до окончания матча ограничат движение и парковку транспорта у стадиона «Динамо» в Советском районе Брянска. Проехать и припарковаться нельзя будет по по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Исключение сделают для транспортных средств оперативных служб.

Ограничения ввели в связи с проведением футбольного матча «Динамо» (Брянск) – ФК «Смоленск» в Кубке России по футболу в рамках 1/128 финала.

Аналогичные запреты будут действовать в дни проведения домашних матчей ФК «Динамо» (Брянск) с 8.00 1, 11, 15, 21 августа; 4, 18, 30 сентября; 4, 14, 31 октября и 10 ноября.