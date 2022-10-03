350 штрафов заплатили брянские водители за день

Автомобилисты Брянской области заплатили больше 350 штрафов за один день. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В Брянской области прошла операция «Должник». Сотрудники ГИБДД вместе с приставами выявляли водителей, которые не уплатили штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

За сутки инспекторы передали судебным приставам 17 транспортных средств должников. Водители оплатили свыше 350 административных штрафов. Они вернули в госбюджет более 380 тысяч рублей, в том числе 270 тысяч рублей по линии ГИБДД.