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66-летняя пассажирка травмировала голову в ДТП в Унече

2023, 08 ноября 14:20 На дорогах
66-летняя пассажирка травмировала голову в ДТП в Унече
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66-летняя пассажирка травмировала голову в ДТП внедорожника и грузовика в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На улице Калинина в городе Унече произошла авария. 70-летний водитель за рулём Kia HM выехал на встречную полосу. Внедорожник врезался в «ГАЗ-3302». 

66-летняя пассажирка грузовика получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы.  Женщину госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту аварии. 

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