66-летняя пассажирка травмировала голову в ДТП в Унече

66-летняя пассажирка травмировала голову в ДТП внедорожника и грузовика в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Калинина в городе Унече произошла авария. 70-летний водитель за рулём Kia HM выехал на встречную полосу. Внедорожник врезался в «ГАЗ-3302».

66-летняя пассажирка грузовика получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы. Женщину госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту аварии.