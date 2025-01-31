Автомобилистке из Клинцов грозит штраф за выезд на встречную полосу

19-летней автомобилистке из Клинцов грозит штраф или лишение прав за выезд на встречную полосу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники полиции в социальной сети ВКонтакте обнаружили видеозапись с нарушением Правил дорожного движения. Около дома № 2Б по улице Мира в городе Клинцы автомобиль LADA Priora при обгоне выехал на встречную полосу.

Полицейские выяснили, что инцидент произошёл 28 января. А за рулём легковушки была 19-летняя жительница Клинцовского района.

В отношении водителя инспекторы возбудили административное расследование. Девушке грозит штрафа 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.