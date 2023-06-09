Байкер попал в реанимацию после ДТП в Новозыбкове

47-летний байкер попал в реанимацию с травмой головы после ДТП в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Красногвардейской в городе Новозыбкове произошло ДТП. 47-летний мужчина на мопеде HORS не пропустил Volkswagen Transporter. 24-летний водитель иномарки ехал по главной дороге.

Байкер с черепно-мозговой травмой и переломом бедра попал в реанимацию. Мужчина ехал без мотошлема.