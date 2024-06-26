Более 11 километров трассы отремонтируют в Комаричском районе

Более 11 километров трассы Комаричи-Лубошево отремонтируют в Комаричском районе по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе стартовал ремонт дороги Комаричи-Лубошево. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приведёт в порядок 11,5 км трассы. Срок ремонт рассчитан на два года.

В настоящее время специалисты расчищают полосу отвода дороги и убирают старое покрытие. Рабочие уложат новый асфальт, отремонтируют съезды, укрепят обочины, заменят водопропускные трубы, установят водосбросные лотки. Кроме того. в порядок приведут остановочные и площадки.

Дорога проходит через населённый пункт Аркино. Там подрядчик построит тротуары, установит ограждение и сделает искусственную неровность на дороге вблизи школы. Кроме того, на мосту через реку Воробейня уложат новый асфальт и установят ограждение.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».