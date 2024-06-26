Более 11 километров трассы отремонтируют в Комаричском районе

Более 11 километров трассы Комаричи-Лубошево отремонтируют в Комаричском районе по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.
В Комаричском районе стартовал ремонт дороги Комаричи-Лубошево. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приведёт в порядок 11,5 км трассы. Срок ремонт рассчитан на два года.
В настоящее время специалисты расчищают полосу отвода дороги и убирают старое покрытие. Рабочие уложат новый асфальт, отремонтируют съезды, укрепят обочины, заменят водопропускные трубы, установят водосбросные лотки. Кроме того. в порядок приведут остановочные и площадки.
Дорога проходит через населённый пункт Аркино. Там подрядчик построит тротуары, установит ограждение и сделает искусственную неровность на дороге вблизи школы. Кроме того, на мосту через реку Воробейня уложат новый асфальт и установят ограждение.
Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
26.06.2024 12:04
Праздник и будни
Как в Вязьме встретили День города? В минувшие выходные вязьмичи отметили 785-летие города. На юбилейных торжествах побывал губернатор Василий Анохин. Праздник оказался насыщенным разнообразными мероприятиями, которые были интересны и жителям, и гостям райцентра. Празднование началось спортивно – к юбилею был завершён масштабный ремонт стадиона «Салют». На обновлённом объекте прошли соревнования по футболу, баскетболу и метанию
26.06.2024 12:02
Химическая реакция
В регионе продолжают создавать базу для качественной подготовки молодых кадров. В 2025 году на Смоленщине будет создано ещё два образовательно-производственных кластера. Один – для обучения специалистов химической отрасли, другой – аграрного сектора экономики. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, соответствующие региональные образовательные проекты получат поддержку Минпросвещения России, успешно пройдя соответствующий конкурсный отбор.
26.06.2024 12:01
Операция «Модернизация»
Два крупных предприятия Рославля получили импульс для развития. Речь идёт о компании «Рославльские тормозные системы» и Рославльском вагоноремонтном заводе. Подробнее о реализуемых проектах рассказал губернатор Василий Анохин. Рославльский вагоноремонтный завод теперь №1 в России! Запустили работу нового цеха предприятия с современной и роботизированной производственной линией. Благодаря этому завод станет крупнейшим изготовителем вагонных осей в стране»,
26.06.2024 11:59
На полосе препятствий
В Смоленской области впервые прошёл Международный спортивно-туристский слёт «Наш вектор». Участие в нем принял губернатор Василий Анохин. Вместе с командой организаторов он преодолел экстремальный контрольно-туристский маршрут, который пролегал по территории Смоленского Поозерья. «Было непросто, но мы справились», – рассказал Василий Анохин. Всего испытания прошли более чем 100 участников. «После активной работы на маршруте подвели итоги
26.06.2024 11:58
Пять судеб простых солдат
Смоленские поисковики передали останки красноармейцев родственникам. Вечер Памяти и церемония прощания состоялись в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Делегацию Смоленской области возглавил председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов. В мероприятии приняли участие руководитель поискового движения в регионе Нина Куликовских, сенаторы РФ Артем Малащенков, Руслан Смашнев, Вячеслав Тимченко, Александр Карелин, поисковики, родственники погибших,
19.06.2024 11:55
Требуется специалист
Как в регионе поддерживают и развивают целевое обучение? В Смоленской области растёт заинтересованность абитуриентов в заключении договоров целевого обучения – ведь таким молодым специалистам после получения высшего или средне-профессионального образования гарантировано трудоустройство. Есть и повышенный интерес к этому со стороны различных компаний. Целевое обучение позволяет соединять студента и будущего работодателя. Благодаря механизму государственные и частные