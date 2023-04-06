Более 1200 квадратных метров дорог отремонтировали в Брянске

В марте в областном центре отремонтировали более 1200 квадратных метров дорог. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ямочный ремонт улиц продолжается в Брянске. В первую очередь коммунальщики устраняют те выбоины в асфальте, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Весь холодный период дефекты устраняют с помощью рециклера. Таким способом в марте отремонтировали более 1200 квадратных метров дорог.

Для межсезонного ремонта используют холодный асфальт. Им залатали около 150 квадратных метров дорожного покрытия. В ямочном ремонте в Брянске задействованы пять дорожных бригад.