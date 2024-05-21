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Более 26 тысяч квадратных метров ям заделали дорожники в Брянске

2024, 21 мая 14:22 На дорогах
Более 26 тысяч квадратных метров ям заделали дорожники в Брянске
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Более 26 тысяч квадратных метров ям заделали дорожники в Брянске за три месяца. Об этом сообщили в городской администрации. 

С марта в Брянске  стартовал ямочный ремонт. За почти три месяца дорожники устранили недостатки покрытия на площади в более 26 тысяч квадратных метров. На ремонт израсходовали более двух тысяч тонн горячего асфальта. 

В первую очередь специалисты ликвидируют ямы, которые существенно влияют на безопасность дорожного движения.

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