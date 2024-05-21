Более 26 тысяч квадратных метров ям заделали дорожники в Брянске за три месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

С марта в Брянске стартовал ямочный ремонт. За почти три месяца дорожники устранили недостатки покрытия на площади в более 26 тысяч квадратных метров. На ремонт израсходовали более двух тысяч тонн горячего асфальта.

В первую очередь специалисты ликвидируют ямы, которые существенно влияют на безопасность дорожного движения.