Более двух тонн снега вывезли брянские дорожники с городских улиц за минувшие сутки. Об этом сообщили в администрации.

В Брянске дорожники продолжают убирать улицы после снегопада. За сутки из города коммунальщики вывезли 2 429 тонн снега. Уборкой занимались 23 комбинированные дорожные машины, 11 самосвалов, шесть погрузчиков и три трактора. Кроме того, 184 кубометра реагентов высыпали рабочие на проезжую часть.

Днём расширять проезжую часть вышли восемь грейдеров.