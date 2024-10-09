Более километра трассы отремонтировали в Выгоничском районе

Более километра трассы «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово отремонтировали в Выгоничском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» завершила капремонт 1,3 километра автодороги «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово.

Рабочие расширили проезжую часть с шести метров до семи и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также специалисты смонтировали водопропускную трубу и водосбросные лотки. Новое барьерное ограждение появилось на трассе взамен старого тросового.

Для безопасности пешеходов построили тротуары и установили удерживающее ограждение. Также специалисты обустроили новое наружное электроосвещение и занимаются его подключением.

На проезжую часть нанесена пластиковая дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».