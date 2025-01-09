Более трёх километров трассы отремонтировали в Выгоничах по нацпроекту в минувшем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в минувшем году в порядок привели автодорогу «Брянск-Новозыбков»-Трубчевск»-Выгоничи. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» отремонтировала 3,3 километра дороги в посёлке Выгоничи.

Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие дороги, сделали съезды, укрепили обочины асфальтогранулятом. Также рабочие починили старые и построили новые тротуары.

В районе поворота к Лопушской школе появилась искусственная неровность. Преобразились остановочные и посадочные площадки. Также подрядчик сделал новое барьерное ограждение и недостающее наружное электроосвещение.