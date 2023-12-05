Более трёх тысяч дорог очистили рабочие в Брянской области

Более трёх тысяч дорог очистили за сутки рабочие в Брянской области. об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

За минувшие сутки на дорогах региона работали 203 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники. Они убрали от снега 3232 км проезжей части и 2752 км обочин.

Кроме того, 2345 километров автодорог обработали от гололёда. На это потребовалось 2729 тонн реагента.