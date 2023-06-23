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Брянцам предлагают определить маршрут троллейбуса №2

2023, 23 июня 17:27 На дорогах
Брянцам предлагают определить маршрут троллейбуса №2
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Брянцев пригласили поучаствовать в изменении маршрута движения троллейбуса №2т «Мясокомбинат — Набережная».  

Городской отдел по транспорту Брянской администрации проводит опрос общественного мнения на официальном сайте.  Жителям предлагают поучаствовать в изменении движения троллейбусного маршрута №2т «Мясокомбинат — Набережная». Так, его могут, продлить маршрут до железнодорожного вокзала «Брянск-I» или до остановки «Юрфак БГУ». Есть вариант и оставить всё без изменений. 

Завершится голосование 20 июля.

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