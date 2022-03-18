Брянцев просят оценить работу общественного транспорта  

Опрос продлится до 26 марта.

На портале Госуслуг запустили опрос о работе общественного транспорта в Брянске. Доступ к нему есть у жителей областного центра в личном кабинете на портале.

Кроме того, ссылка на опрос есть на сайте городской администрации (баннер «Мой выбор. Моё будущее»). Он продлится до 26 марта.