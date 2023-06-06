Брянцу грозит колония за сбитого насмерть велосипедиста

Жителю Севского района грозит до пяти лет колонии за сбитого насмерть 62-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Первый заместитель прокурора Брянской области направил в суд уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 24-летнего жителя Севского района.

По версии следствия, 22 марта 2023 года на улице Мира в селе Юрасов Хутор водитель сбил 62-летнего велосипедиста. Потерпевший умер на месте происшествия.

Уголовное дело рассмотрит Севский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.