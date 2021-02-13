Брянск круглосуточно расчищают от снега после суперциклона Volker

За сутки с городских улиц вывезли 1200 тонн снега.

В Брянске дорожники продолжают ликвидировать последствия мощного балканского циклона Volker. Как сообщает городская администрация, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Днем 13 февраля на городских улицах трудились 206 человек – они вручную убирали снег на остановках, подходах к переходам, мостах и эстакадах. Также работало 69 единиц техники, в том числе 28 машин КДМ.

Для ликвидации ледяной корки на проезжей части дорожники сформировали специальную бригаду, состоящую из грейдеров, которые срезают лед с асфальта. Грейдеры работают в сопровождении машин ГИБДД.

Этой ночью расчистка дорог продолжится. Всего за сутки с улиц города было вывезено 1200 тонн снега.