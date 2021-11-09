Брянские дорожники отрапортовали о готовности к зиме

Расчищать городские улицы от снега будут не менее 137 единиц техники.

9 ноября в Брянске выпал первый снег. На улицах он не задержался, практически сразу растаял. Как сообщает городская администрация, МБУ «Дорожное управление» полностью готово к зиме.

С 21 октября дорожники перешли на круглосуточный режим работы. В полном объеме заготовлена песко-соляная смесь – более 30 тысяч кубометров.

Зимой в уборке города будет задействовано не менее 137 единиц техники, в том числе 39 машин КДМ, 25 тракторов, 10 автогрейдеров, 20 самосвалов и 23 погрузчика. Всю технику уже подготовили к работе в зимний период.

По данным мэрии, за последние годы в Брянске приобрели более 40 новых коммунальных машин. В этом году из бюджета выделили около 18 миллионов рублей на покупку двух экскаваторов. Сейчас решается вопрос о покупке до конца года еще нескольких единиц машин КДМ, грейдеров и погрузчиков.