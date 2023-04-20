Брянские инспекторы поймали 36 пьяных водителей за три дня

Автоинспекторы в Брянской области поймали 36 пьяных водителей за три дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы провели восемь сплошных проверок и выявили трёх пьяных автомобилистов. Ещё о трёх нарушителях в дежурную часть сообщили жители.

Всего за три дня сотрудники Госавтоинспекции пресекли 36 фактов управления транспортом в состоянии опьянения и отказавшихся от освидетельствования.