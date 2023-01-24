Брянские инспекторы помогли дальнобойщику с Белоруссии

Брянские автоинспекторы помогли на дороге водителю грузовика с Республики Беларусь.

В УМВД России по Брянской области пришла благодарность. Житель Республики Беларусь Виктор Павлюкевич отметил неравнодушие сотрудников ГИБДД.

В конце декабря прошлого года инспекторы дорожно-патрульной службы старшие лейтенанты полиции Александр Суровенко и Евгений Чупахин были на маршруте патрулирования в Унечском районе. Они обратили внимание на остановившийся посреди дороги «КАМАЗ». У фуры, перевозившей строительные материалы, срезало ось.

Стражи порядка огородили место происшествия световозвращающими конусами. Затем они вызвали спецтехнику для буксировки грузовика. Также инспекторы помогли водителю переместить груз в другой автомобиль.

Виктор Павлюкевич поблагодарил брянских полицейских за проявленное неравнодушие и помощь.