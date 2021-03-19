Брянские маршрутки добавят в систему «Умный транспорт»

Отслеживать движение машин можно будет уже в этом году.

В 2021 году коммерческих перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам, обязуют передавать в региональную навигационную информационную систему данные о движении машин. Об этом сообщает Брянский горсовет.

Это позволит включить маршруты в приложение «Умный транспорт» и сервис «Яндекс. Карты». Таким образом, уже в этом году горожане смогут получать точную информацию о расписании транспорта.