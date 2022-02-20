«Площадь Партизан» — самая популярная остановка в Брянске

В два раза меньше востребована — «ДК Железнодорожников».

В 2021 году наибольшей популярностью у жителей пользовалась остановка «Площадь Партизан». Об этом рассказали в сообществе «Брянский автобус» со ссылкой на компанию «Умный транспорт».

Рейтинг составили на основании запросов в приложении «Умный транспорт» за минувший год.

Больше всего пользователей ожидали транспорт на остановке «Площадь Партизан» в сторону улицы Урицкого — 73771 запрос.

В первую тройку также вошли «ТРЦ Аэропарк» (в сторону автовокзала) и «Автовокзал» (в сторону магазина «Заря»).

Замыкает тридцатку популярных остановок «ДК Железнодорожников» (в сторону мясокомбината). У неё — 32383 запроса.