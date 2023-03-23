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Брянские приставы арестовали 22 автомобиля должников

2023, 23 марта 19:32 На дорогах
Брянские приставы арестовали 22 автомобиля должников
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Судебные приставы в Брянске арестовали  22 автомобиля должников за день. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Брянске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Судебные приставы вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы выявляли водителей, которые не оплачивают штрафы. 

Во время рейда под арест попали 22 автомобиля. Их владельцы не выплатили 574 тысячи рублей.  В тот же день 20 человек погасили долг. Они вернули 544 тысячи рублей. Две машины отправились на штрафстоянку.

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