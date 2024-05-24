Брянский суд оштрафовал дорожное управление за отсутствие разметки на трассе

Брянский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей дорожное управление за отсутствие разметки на трассе «Комаричи — граница Орловской области». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Комаричского района после смертельного ДТП проверили исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на участке трассы «Комаричи — граница Орловской области» отсутствует разметка, разделяющая транспортные потоки и обозначающая границы полос движения в опасных местах.

Руководителям управления автомобильных дорог Брянской области и АО «Брянскавтодор» прокуратура внесла представление. Также суд привлёк дорожное управление к административной ответственности и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.