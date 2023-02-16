Брянский суд отправил на работу любительницу пьяного вождения

Брянский суд приговорил к обязательным работам и отобрал машину у автомобилистки за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о вождении в нетрезвом виде в отношении 36-летней женщины. В октябре 2022 года в городе Стародубе её за рулём легковушки остановили инспекторы ДПС. Состояние опьянения автомобилистки подтвердило освидетельствование.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за такое же правонарушение. Суд назначил виновной 200 часов обязательных работ и лишил прав. Машину подсудимой конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.