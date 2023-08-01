Брянский суд рассмотрит дело о ДТП с тремя погибшими

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о столкновении автобуса с грузовиком, в котором три человека погибли и один — тяжело пострадал. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Жуковский районный суд ушло уголовное дело о смертельном ДТП. По версии следствия, утром 9 марта 2023 года рейсовый автобус «Санкт-Петербург — Брянск» при обгоне столкнулся с автопоездом DAF. 32-летний водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузовика погибли. Ещё один пассажир общественного транспорта получил тяжелые травмы.

Законный представитель обвиняемого с предъявленным обвинением не согласился, уточнили в прокуратуре.