Брянских полицейских поблагодарили за помощь на дороге
Брянских инспекторов ДПС поблагодарили в соцсетях за помощь на дороге. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Героями поста стали инспекторы брянского отдела ДПС Дмитрий Марусин и Алексей Евсеев. 7 января полицейские заметили на обочине загородной трассы автомобиль. В нем находилась Максим и Юлия. Они рассказали, что двигатель машины не заводится, а мобильная связь на этом участке дороги недоступна. Проезжающие мимо водители не останавливались.
Сотрудники ДПС пригласили ребят патрульную машину, чтобы согреться. Починить автомобиль полицейским не удалось. Стражи порядка вызвали эвакуатор и помогли погрузить автомобиль в грузовик.
Позже в соцсетях Юлия разместила пост со словами благодарности госавтоинспекторам.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве