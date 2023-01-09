Брянских полицейских поблагодарили за помощь на дороге

Брянских инспекторов ДПС поблагодарили в соцсетях за помощь на дороге. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Героями поста стали инспекторы брянского отдела ДПС Дмитрий Марусин и Алексей Евсеев. 7 января полицейские заметили на обочине загородной трассы автомобиль. В нем находилась Максим и Юлия. Они рассказали, что двигатель машины не заводится, а мобильная связь на этом участке дороги недоступна. Проезжающие мимо водители не останавливались.

Сотрудники ДПС пригласили ребят патрульную машину, чтобы согреться. Починить автомобиль полицейским не удалось. Стражи порядка вызвали эвакуатор и помогли погрузить автомобиль в грузовик.

Позже в соцсетях Юлия разместила пост со словами благодарности госавтоинспекторам.