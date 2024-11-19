Часть автодороги «Северо-Западный обход города Брянска» отремонтировали по нацпроекту
Часть автодороги «Северо-Западный обход города Брянска» отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели участок «Северо-Западный обход города Брянска» с транспортными развязками через железную дорогу. Подрядчик ИП Макарян М.В заменил асфальтобетонное покрытие и укрепил обочины. Также на трассе установили новое барьерное ограждение. Также рабочие нанесли разметку термопластиком. .
Автодорога Северо-Западный обход города Брянска входит в опорную сеть дорог. Она выходит на федеральную автодорогу Р-120 Орел – Брянск – Смоленск — граница с Республикой Беларусь.
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