Часть трассы в Климовском районе перекрыли из-за ремонта моста

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» продолжают установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП). Работы направлены на защиту пернатых от поражения электрическим током, сохранения их популяций, а также на повышение надёжности электроснабжения.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».