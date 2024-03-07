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Четыре дороги отремонтируют в Фокино

2024, 07 марта 12:13 На дорогах
Четыре дороги отремонтируют в Фокино
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Четыре дороги отремонтируют в Фокино в этом году по нацпроекту. Об этом сообщил в региональном управлении автодорог. 

В 2024 году в городе Фокино по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре  территории. Так, модернизация планируется на участке Фокино — Пупково (от дома 24 по улице Мира до технологической дороги) и на подъезде к городу Фокино (от дома 1 до дома 15 по улице Ленина). Кроме того. преобразятся улицы Пушкина и Советская. Протяжённость обновленных дорог составит 2,25 км.

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