Четыре дороги отремонтируют в Фокино в этом году по нацпроекту. Об этом сообщил в региональном управлении автодорог.

В 2024 году в городе Фокино по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре территории. Так, модернизация планируется на участке Фокино — Пупково (от дома 24 по улице Мира до технологической дороги) и на подъезде к городу Фокино (от дома 1 до дома 15 по улице Ленина). Кроме того. преобразятся улицы Пушкина и Советская. Протяжённость обновленных дорог составит 2,25 км.