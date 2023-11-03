Девять старых столбов убрали на улице Урицкого в Брянске

Девять старых столбов демонтировали рабочие на улице Урицкого в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре меняют аварийные электроопоры. Так, рабочие дорожного управления города убрали девять старых столбов на дамбе по улице Урицкого в Советском районе. Ранее электрики установили новые бетонные столбы. На них перевесили провода. На Урицкого планирую заменить ещё восемь опор.

На улицах Объездная, Сахарова, Металлургов, переулкам Полесскому и Новозыбковскому специалисты уже аналогичную работу закончили. А до конца года в Брянске планируется заменить еще около 40 столбов.