Директор Дятьковского «Брянскавтодор» оштрафован на 20 тысяч рублей

Кроме того, директор Дятьковского РСУч АО «Брянскавтодор» оштрафован на 20 тысяч рублей.

Прокуратура нашла нарушения требований к техническому состоянию дорожного покрытия, укомплектованности автомобильных дорог дорожными знаками и разметкой, а также в полосе отвода автомобильных дорог областного значения аварийно-опасных деревьев.

По информации прокуратуры города Дятьково, на обслуживании Дятьковского ДРСУч АО «Брянскавтодор» находится более 161 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, расположенных на территории Дятьковского района.

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