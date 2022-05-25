Дорогу на улице Крахмалёва в Брянске расширят до 18 метров

Там появится пять полос для движения транспорта.

В Советском районе Брянска ремонтируют автодорогу по улице Крахмалёва. Проезжую часть расширят с трёх до пяти полос от улицы Красноармейской до улицы Взлётной.

Сейчас машины ездят по дороге шириной 11 метров. После ремонта она увеличится до 18 метров.

Кроме того, там сделают тротуары и поставят фонари.