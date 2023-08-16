Два железнодорожных переезда перекроют в Брянской области
Два железнодорожных переезда перекроют из-за ремонта в Брянской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
17 августа с 9 до 15 часов железнодорожный переезд 46 км пк3 перегон «Выгоничи-Пильшино» частично закроют для машин. Рабочие будут укладывать асфальт. Движение будет открыто по одной полосе.
А 18 августа с 9 до 16 часов ограничения введут на железнодорожном переезде 423 км станции «Навля». Его перекроют полностью для машин из-за ремонта. Объехать этот участок можно будет через путепровод 421 км пк7.
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