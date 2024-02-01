Две новые илососные установки поступили в Брянский водоканал

Две новые илососные установки на на базе «КАМАЗа» купили для Брянского водоканала. об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Две новые коммунальные машины пополнили автопарк Брянского водоканала. ДЛя предприятий купили илососные установки «КО–507К» на базе «КАМАЗа». техника позволяет чистить колодцы, ливнёвки и канализационные сети. Обе машины обошлись почти в 14 млн рублей.

Всего в горводоканале работают 18 илососов разного объема и разной степени амортизации.