Две новые илососные установки поступили в Брянский водоканал
Две новые илососные установки на на базе «КАМАЗа» купили для Брянского водоканала. об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Две новые коммунальные машины пополнили автопарк Брянского водоканала. ДЛя предприятий купили илососные установки «КО–507К» на базе «КАМАЗа». техника позволяет чистить колодцы, ливнёвки и канализационные сети. Обе машины обошлись почти в 14 млн рублей.
Всего в горводоканале работают 18 илососов разного объема и разной степени амортизации.
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