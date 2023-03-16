Движение фур по брянским дорогам ограничили

Ограничение движения для большегрузов ввели на дорогах Брянской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 15 марта по 13 апреля в Брянской области ввели ограничение движения для большегрузных автомобилей на региональных и межмуниципальных дорогах. Оно действует в период уменьшения несущей способности магистралей.

В период весеннего паводка 2023 года ограничение вводится для грузовиков с нагрузкой на ось 4 тонны (для дорог, рассчитанных под 10 тонн на ось). В случае превышения предельно допустимого значения владельцы должны будут возместить ущерб, причиненный автодороге. Контролировать соблюдение правил будет передвижной пункт весового контроля.

Ограничение не распространяются на международные перевозки, на грузовики с продуктами, лекарствами, топливом, грузами для сельского хозяйства и строительства соцобъектов, а также на перевозку почты и на автомобили специальных служб.