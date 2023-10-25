Движение машин ограничат на переезде в Брянской области на время ремонта. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На железнодорожном переезде 126 км пк 10 перегона Снежетьская — Брянск-Восточный специалисты будут делать ремонт. Рабочие будут вскрывать резинокордовое покрытие на железнодорожном переезде. Ремонт продлится с 22 часов 31 октября до 4-х часов утра 1 ноября.

На это время на переезде ограничат движение транспорта. Машины будут ехать по одной полосе.