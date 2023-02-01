«Газель» перевернулась на трассе в Унечском районе

На 8 км автодороги «Унеча-Мглин» в Унечском районе произошла авария. 34-летний водитель грузового автомобиля «Газель» не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась.

Работники столичной магистрали рассказали юным смолянам о правилах безопасного поведения на железной дороге Около 40 воспитанников детского сада № 86 «Сударушка» г. Смоленска приняли участие в профилактическом мероприятии, которое провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам об основах безопасного поведения на железной дороге, показали детям познавательные тематические мультфильмы, познакомили с железнодорожными профессиями. А затем ответили на вопросы, которые ребята активно задавали. В завершение встречи

В помощь семьям воинов Отечества Создано региональное отделение Всероссийской общественной организации. В Смоленской области продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их родным, а также помогать бойцам спецоперации, вернувшимся домой. В эту важную работу включился Комитет семей воинов Отечества, который начал свою деятельность в нашем регионе. Инициативу создания этой Всероссийской общественной организации поддержал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих —

По светлому пути В Ярцевском районе благоустроят лыжероллерную трассу, которая оборудована в «Спортивном парке», — здесь проведут дополнительное освещение и сделают полное асфальтирование. Соответствующее поручение губернатор Алексей Островский дал подчинённым после посещения спортивного объекта — одного из наиболее популярных мест активного отдыха горожан. Спортивный парк размещается в городской черте на территории лесной зоны и используется как для занятий

Спорт для сильных духом В Смоленске построят универсальный спортзал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. На прошлой неделе глава региона вместе со своим советником на общественных началах, председателем региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Боруновым посетил Центр адаптивной физкультуры и спорта и ознакомился с его работой. Напомним, что Центр ведёт свою