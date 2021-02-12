ГИБДД помогает брянцам на дорогах во время суперциклона

Горожане благодарят автоинспекторов.

В Брянске сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию во время поездки во время прохождения балканского суперциклона Volker.

Как сообщают горожане в соцсетях, днем 12 февраля автоинспекторы помогли женщине завести автомобиль. «Респектище таким сотрудникам! Красавцы», – пишет очевидец.

Еще один житель Брянска рассказал, что его машину сотрудники ГИБДД помогли вытолкать со двора. «Меня со двора сегодня гайцы вытолкали», – сообщил он.